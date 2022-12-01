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НОВОСТИ

В Минобороны Белоруссии подсчитали количество войск США у границ союзного государства

20:20 30.11.2022 Источник: Интерфакс

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о 22 тыс. военнослужащих США, сконцентрированных у границ России и Белоруссии.

"Уже сейчас в Европе постоянно находятся более 60 тысяч военнослужащих США, а также около 36 тысяч в рамках проводимых операций в Восточной Европе, из которых более 22 тысяч сконцентрированы в Польше и странах Балтии", - сказал глава Минобороны республики в среду в интервью госизданию "СБ. Беларусь сегодня".

"Помимо сухопутной группировки, в еврозоне создана авиационная, которая уже сейчас насчитывает свыше 2200 боевых самолетов, в том числе в сопредельных странах около 140", - добавил он.

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