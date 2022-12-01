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НОВОСТИ

ЕС продемонстрировал, что может попросту украсть доверенные ему финансовые резервы - Постпредство РФ

20:45 30.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз продемонстрировал готовность украсть доверенные ему финансовые резервы и отказаться от своих обязательств по защите частной собственности, что стало показательным уроком для мирового сообщества и бизнеса. Об этом говорится в распространенном в среду в Брюсселе комментарии постпредства России при ЕС относительно заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «привлечении России к ответственности и использовании российских замороженных активов».

«Нелегитимные действия со стороны Брюсселя по заморозке пользующихся неприкосновенностью по международному праву золотовалютных резервов Российской Федерации и активов частных лиц, а также намерение распоряжаться ими по собственному усмотрению — показательный урок для мирового сообщества и бизнеса. ЕС продемонстрировал, что может попросту украсть доверенные ему финансовые резервы и отказаться от своих обязательств по защите частной собственности, капиталовложений и соблюдению международно-правовых иммунитетов», — говорится в заявлении российского диппредставительства.

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