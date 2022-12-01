Россия будет договариваться с партнерами напрямую, невзирая на потолок цен на нефть — МИД РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет договариваться с партнерами напрямую, не обращая внимания на возможное введение Западом потолка цен на нефть. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

«Какой будет потолок цен — нас это не интересует, мы будем договариваться с нашими партнерами напрямую, и партнеры, которые продолжают с нами работать, не будут озираться на эти потолки и не будут никаких давать гарантий тем, кто эти потолки незаконным образом вводит», — сказал он.