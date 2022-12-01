НАТО не рассматривает Китай как противника - Столтенберг
19:25 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Китай — вызов для нашей безопасности, наших ценностей, но мы не рассматриваем Китай как противника», — сказал он.
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