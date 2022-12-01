НАТО не рассматривает Китай как противника - Столтенберг

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай представляет угрозу безопасности НАТО, но не рассматривается альянсом как противник. Об этом заявил в четверг в Берлине генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Китай — вызов для нашей безопасности, наших ценностей, но мы не рассматриваем Китай как противника», — сказал он.