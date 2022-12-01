Армения и Венгрия собираются полностью восстановить дипотношения
20:05 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Министры обменялись мнениями о нынешнем этапе отношений между Арменией и Венгрией. Они достигли договоренности о восстановлении полных дипломатических отношений, выразив намерение открыть новую главу в армяно-венгерских отношениях, основанных на взаимном доверии и уважении международного права», — отмечается в сообщении.
НОВОСТИ
- 21:06 01.12.2022
- Сбер выбрал 9 лучших молодежных бизнес-проектов и стартапов в области искусственного интеллекта
- 20:35 01.12.2022
- Решение суда по делу о крушении "Боига" на Украине прокуратура Нидерландов считает окончательным
- 19:25 01.12.2022
- НАТО не рассматривает Китай как противника - Столтенберг
- 19:05 01.12.2022
- В Мадриде перехвачена послыка с бомбой для посольства США
- 17:43 01.12.2022
- Минюст опубликовал единый список иноагентов в РФ
- 17:38 01.12.2022
- Сбер провел пленарное заседание на Всероссийском ESG-форуме «СО.ЗНАНИЕ»
- 17:12 01.12.2022
- Еврокомиссия не будет извиняться перед Киевом за раскрытие военных потерь Украины
- 17:00 01.12.2022
- Путин уверен, что РФ может совершить скачок для перехода к новому технологическому укладу
- 16:32 01.12.2022
- Парламент Молдавии изменил кодекс о выборах и отменил бюллетени на русском
- 16:20 01.12.2022
- Волгоградские исследователи занялись Кореей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать