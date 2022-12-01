Армения и Венгрия собираются полностью восстановить дипотношения

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД Армении Арарат Мирзоян и его венгерский коллега Петер Сийярто в четверг на полях 29-го министерского заседания ОБСЕ провели встречу и договорились полностью восстановить дипотношения, которые были приостановлены в 2012 году после того, как венгерские власти экстрадировали в Баку азербайджанского военного, убившего армянского офицера. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

«Министры обменялись мнениями о нынешнем этапе отношений между Арменией и Венгрией. Они достигли договоренности о восстановлении полных дипломатических отношений, выразив намерение открыть новую главу в армяно-венгерских отношениях, основанных на взаимном доверии и уважении международного права», — отмечается в сообщении.