Более половины репатриантов в Израиле в этом году приехали из РФ - министерство
22:10 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Количество репатриантов, прибывших в Израиль после прошлогоднего Дня алии, недавно перешагнуло порог 70 тысяч, и сотрудники министерства репатриации и интеграции продолжают принимать в среднем около 300 репатриантов в день», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Согласно приведенной статистике, среди репатриантов, прибывших в Израиль за последние 12 месяцев, выходцы из бывших советских республик составляют подавляющее большинство. Так, 54% общего количества составляют репатрианты из России, 21% — репатрианты с Украины, еще 3% — из Белоруссии. Помимо этого, стабильный поток репатриантов сохраняется из США (5%), Франции (4%), Эфиопии (2%) и Аргентины (2%).
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