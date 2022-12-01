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Более половины репатриантов в Израиле в этом году приехали из РФ - министерство

22:10 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль принял за последние 12 месяцев более 70 тыс. новых репатриантов, подавляющее большинство которых приехали из стран бывшего СССР. Такие данные обнародовало в четверг израильское министерство репатриации и интеграции по случаю отмечаемого 1 декабря Дня алии (возвращение евреев на историческую родину).

«Количество репатриантов, прибывших в Израиль после прошлогоднего Дня алии, недавно перешагнуло порог 70 тысяч, и сотрудники министерства репатриации и интеграции продолжают принимать в среднем около 300 репатриантов в день», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Согласно приведенной статистике, среди репатриантов, прибывших в Израиль за последние 12 месяцев, выходцы из бывших советских республик составляют подавляющее большинство. Так, 54% общего количества составляют репатрианты из России, 21% — репатрианты с Украины, еще 3% — из Белоруссии. Помимо этого, стабильный поток репатриантов сохраняется из США (5%), Франции (4%), Эфиопии (2%) и Аргентины (2%).

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