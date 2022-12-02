В России появится новый масштабный проект по оздоровлению рек и озер — Минприроды
10:20 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комплексный федеральный проект по оздоровлению всех рек и озер в России планируется создать в рамках нацпроекта «Экология». Глава Минприроды России Александр Козлов направил соответствующие планы в правительство, сообщает пресс-служба министерства в пятницу.
В настоящее время в нацпроекте экология три федпроекта по этому направлению — «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение озера Байкал» и «Оздоровление Волги».
«В Минприроды России придумали большой комплексный федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов. Он не только объединит в себе все водные федпроекты, но и расширит их действие на всю страну», — сообщается в официальном телеграм-канале министерства.
Отмечается, что Козлов уже направил в правительство план подготовительного этапа по созданию федпроекта.
НОВОСТИ
- 10:32 02.12.2022
- В РФ предлагают ужесточить требования к расселению аварийного жилья
- 10:05 02.12.2022
- Введение потолка цен на нефть может привести к увеличению доходов России - Oil Price
- 10:00 02.12.2022
- Спрос на живые елки упал в два раза в России за пять лет
- 09:32 02.12.2022
- Минфин ФРГ отклонил запрос Минобороны Германии на срочную финансовую поддержку
- 09:20 02.12.2022
- В Японии официально зафиксируют недопустимость превентивных ударов по противнику
- 09:05 02.12.2022
- В рядах ВСУ выросло число дезертиров после заявления главы ЕК - Марочко
- 09:00 02.12.2022
- Зеленский анонсировал меры, направленные на запрет Украинской православной церкви
- 22:25 01.12.2022
- Байден: Я буду счастлив сесть за стол переговоров с Путиным, чтобы посмотреть, какие у него есть мысли
- 22:10 01.12.2022
- Более половины репатриантов в Израиле в этом году приехали из РФ - министерство
- 21:06 01.12.2022
- Сбер выбрал 9 лучших молодежных бизнес-проектов и стартапов в области искусственного интеллекта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать