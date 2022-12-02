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В России появится новый масштабный проект по оздоровлению рек и озер — Минприроды

10:20 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комплексный федеральный проект по оздоровлению всех рек и озер в России планируется создать в рамках нацпроекта «Экология». Глава Минприроды России Александр Козлов направил соответствующие планы в правительство, сообщает пресс-служба министерства в пятницу.

В настоящее время в нацпроекте экология три федпроекта по этому направлению — «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение озера Байкал» и «Оздоровление Волги».

«В Минприроды России придумали большой комплексный федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов. Он не только объединит в себе все водные федпроекты, но и расширит их действие на всю страну», — сообщается в официальном телеграм-канале министерства.

Отмечается, что Козлов уже направил в правительство план подготовительного этапа по созданию федпроекта.

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