Россияне считают достойным размером пенсии 46 тыс. рублей в месяц - опрос
11:32 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Опрошенные россияне считают достойной пенсию в размере 46 тыс. рублей в месяц, за год запросы к уровню пенсии выросли на 7,9%. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Superjob, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
В опросе приняли участие 1 600 респондентов из всех округов страны.
«Достойной пенсией на сегодняшний день, по средним оценкам россиян, является сумма в размере 46,4 тыс. рублей в месяц. Мужчины считают приемлемой сумму в 47,2 тыс. рублей, женщины — 45,5 тыс. рублей. Размер пенсионных притязаний растет с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных», — говорится в итогах исследования.
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