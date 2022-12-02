Россияне считают достойным размером пенсии 46 тыс. рублей в месяц - опрос

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Опрошенные россияне считают достойной пенсию в размере 46 тыс. рублей в месяц, за год запросы к уровню пенсии выросли на 7,9%. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Superjob, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие 1 600 респондентов из всех округов страны.

«Достойной пенсией на сегодняшний день, по средним оценкам россиян, является сумма в размере 46,4 тыс. рублей в месяц. Мужчины считают приемлемой сумму в 47,2 тыс. рублей, женщины — 45,5 тыс. рублей. Размер пенсионных притязаний растет с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных», — говорится в итогах исследования.