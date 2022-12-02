С Кредитной СберКарты можно погашать кредитки других банков

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1 декабря у Сбера появилась возможность удобно рефинансировать кредитные карты других банков с Кредитной СберКарты. Чтобы снизить кредитную нагрузку, достаточно оформить с 1 декабря 2022 года Кредитную СберКарту и в течение 30 дней после оформления перевести деньги с нее на кредитку другого банка, по которой есть задолженность. Комиссии за перевод не будет, ставка по такой операции – 15,9% годовых. Максимальная сумма и количество переводов не ограничены, однако беспроцентный период в данном случае не действует.

«Наше предложение поможет, в первую очередь, тем, у кого есть большая задолженность по кредитной карте другого банка, выданной под высокий процент, – пояснил Игорь Ковалев, директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка. – Процентные ставки по кредитным картам некоторых банков могут достигать внушительных размеров, поэтому выгодно погасить долг Кредитной СберКартой, ведь ставка на эту операцию намного ниже – 15,9%. К тому же подобное рефинансирование не потребует дополнительных действий: карту можно открыть онлайн за пару минут и потом перевести с нее деньги за несколько секунд. И пользоваться всеми преимуществами карты, которые включают 120 дней беспроцентного периода, бесплатное обслуживание и уведомления, даже если не расплачиваться картой, и повышенные бонусы СберСпасибо за покупки для клиентов с подпиской СберПрайм+».