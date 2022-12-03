Более тысячи украинских военных подготовил ЕС в рамках тренировочной миссии - Боррель
10:10 03.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Миссия Евросоюза по содействию Украине в настоящий момент достигла своего полного потенциала. Сейчас подготовку проходят более 1100 украинских солдат», — написал Боррель в «Твиттер». «В рамках миссии мы будем обучать украинских военнослужащих для удовлетворения потребностей Украины и предоставим финансовые ресурсы в размере 16 млн евро на приобретение летального оружия для тренировочных целей», — отметил он.
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