Более тысячи украинских военных подготовил ЕС в рамках тренировочной миссии - Боррель

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз подготовил уже более тысячи украинских военных с момента начала тренировочной миссии сообщества по обучению солдат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в пятницу глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.



«Миссия Евросоюза по содействию Украине в настоящий момент достигла своего полного потенциала. Сейчас подготовку проходят более 1100 украинских солдат», — написал Боррель в «Твиттер». «В рамках миссии мы будем обучать украинских военнослужащих для удовлетворения потребностей Украины и предоставим финансовые ресурсы в размере 16 млн евро на приобретение летального оружия для тренировочных целей», — отметил он.



