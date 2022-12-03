Зимой Германию ждет новый миграционный кризис - Вебер

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер считает, что нынешней зимой в Европу, главным образом в Германию, хлынет новая волна беженцев. Такое мнение он высказал в опубликованном в субботу интервью газете «Вельт ам зонтаг».



«В свете продолжающегося разрушения энергетической инфраструктуры на Украине мы вынуждены готовиться к тому, что этой зимой в ЕС прибудет большое число украинцев и многие из них приедут в Германию», — предупредил немецкий политик. «Боюсь, что мы станем свидетелями драматичной зимы с точки зрения бегства [людей]», — полагает он.



Вебер утверждал, что ФРГ не подготовлена к такой ситуации. «Германия сейчас как во сне движется навстречу новому миграционному кризису», — считает он.



