В «Официальном журнале ЕС» опубликовано решение о введении потолка цен на нефть из РФ
10:10 04.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Запрещено предоставлять танкерам техническую помощь, обслуживание, финансовые услуги, связанные с торговлей или транспортировкой, в том числе путем передачи между судами, в третьи страны (в страны, которые не входят в ЕС — прим. ТАСС) сырой нефти или нефтепродуктов, указанных в приложении», — говорится в документе.
В нем также отмечается, что перевозить нефть, поставляемую транзитом через территорию России, можно по цене выше потолка, если «она не произведена в России и не принадлежит российскому гражданину или компании». В приложении к этому документу указана сырая нефть стоимостью в 60 долларов за баррель. Потолок цен на нефтепродукты из России должен вступить в силу в ЕС с 5 февраля, порядок определения цены еще предстоит согласовать.
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