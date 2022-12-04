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В «Официальном журнале ЕС» опубликовано решение о введении потолка цен на нефть из РФ

10:10 04.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз опубликовал в субботу вечером в «Официальном журнале ЕС» решение о введении потолка цен на нефть из РФ с 5 декабря в $60 за баррель при условии, что нефть будет продаваться по цене как минимум на 5% ниже рыночной.

«Запрещено предоставлять танкерам техническую помощь, обслуживание, финансовые услуги, связанные с торговлей или транспортировкой, в том числе путем передачи между судами, в третьи страны (в страны, которые не входят в ЕС — прим. ТАСС) сырой нефти или нефтепродуктов, указанных в приложении», — говорится в документе.

В нем также отмечается, что перевозить нефть, поставляемую транзитом через территорию России, можно по цене выше потолка, если «она не произведена в России и не принадлежит российскому гражданину или компании». В приложении к этому документу указана сырая нефть стоимостью в 60 долларов за баррель. Потолок цен на нефтепродукты из России должен вступить в силу в ЕС с 5 февраля, порядок определения цены еще предстоит согласовать.

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