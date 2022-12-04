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В РФ невозможны протесты угрожающие власти - директор нацразведки США

10:20 04.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США считают, что протесты, которые могли бы угрожать власти, в России невозможны. Об этом заявила в субботу директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая на форуме, организованном в штате Калифорния президентским фондом имени Рональда Рейгана. Трансляция ведется на сайте мероприятия.

«Возможно, будет более критическое отношение к тому, что произошло, но ничего, что могло бы угрожать власти <…>», — сказала она, отвечая на вопрос о возможности масштабных протестов в России.

Хейнс также отметила, что США не считают вероятной смену власти в Иране, где происходят масштабные протесты. «Мы видим, что власти не воспринимают происходящее как непосредственную угрозу их стабильности и подавляют протесты. Хотя, с другой стороны, мы смотрим на то, что происходит в Иране: они сталкиваются с серьезными вызовами в экономике, что увеличивает риски нестабильности и беспорядков», — сказала она.

Аналогичным образом, по словам директора американской нацразведки, обстоят дела и в Китае. «Можно сказать, что это еще одна версия Ирана. Нечто более серьезное, чем то, с чем имеет дело [президент РФ Владимир] Путин, но, опять же, мы не считаем, что в данный момент это угроза стабильности, хотя, конечно, мы следим за ситуацией внимательно», — полагает она.

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