В РФ невозможны протесты угрожающие власти - директор нацразведки США
10:20 04.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Возможно, будет более критическое отношение к тому, что произошло, но ничего, что могло бы угрожать власти <…>», — сказала она, отвечая на вопрос о возможности масштабных протестов в России.
Хейнс также отметила, что США не считают вероятной смену власти в Иране, где происходят масштабные протесты. «Мы видим, что власти не воспринимают происходящее как непосредственную угрозу их стабильности и подавляют протесты. Хотя, с другой стороны, мы смотрим на то, что происходит в Иране: они сталкиваются с серьезными вызовами в экономике, что увеличивает риски нестабильности и беспорядков», — сказала она.
Аналогичным образом, по словам директора американской нацразведки, обстоят дела и в Китае. «Можно сказать, что это еще одна версия Ирана. Нечто более серьезное, чем то, с чем имеет дело [президент РФ Владимир] Путин, но, опять же, мы не считаем, что в данный момент это угроза стабильности, хотя, конечно, мы следим за ситуацией внимательно», — полагает она.
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