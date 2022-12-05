В Азербайджане начались совместные с ВС Турции военные учения

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместные азербайджано-турецкие военные учения начались в Азербайджане. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны республики.

«В соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, проводятся совместные азербайджано-турецкие учения», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, учения, к которым привлечены личный состав различных видов войск, боевая и специальная инженерно-саперная техника, а также средства военной авиации вооруженных сил двух стран, охватывают город Баку и территории Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов.