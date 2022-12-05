Участники реферальной программы Сбербанка для малого бизнеса получат 3000 рублей на счет
11:40 05.12.2022
«Реферальная программа для малого и микробизнеса стартовала 1 июля 2022 года, – напомнил директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. – Тогда предприниматели могли получить в качестве бонуса обслуживание за 1 рубль в рамках одного из пакетов услуг. Мы отметили, что клиенты охотно пользуются нашим предложением – они проверили наш сервис на себе и готовы рекомендовать его другим. Теперь мы улучшили условия реферальной программы, добавив новый вид поощрения. Важно, что оптимальный для себя бонус выбирает сам амбассадор, а количество привлеченных по рекомендации клиентов не ограничено. Если, например, привлечь 10 клиентов, предприниматель получит на счет 30 тыс. руб.».
Чтобы принять участие в программе «Все в плюсе», предпринимателю необходимо на сайте банка или в приложении СберБизнес сформировать ссылку и поделиться ею с партнером. В таком случае оба участника получат вознаграждение. Ограничений по количеству новых привлеченных клиентов нет.
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