ФРГ примет новую стратегию нацбезопасности, учитывающую «угрозы со стороны РФ» — Шольц

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии через несколько месяцев примет новую стратегию национальной безопасности, которая будет учитывать «угрозы со стороны России». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для журнала «Форин афферс», опубликованной в понедельник.

«Последние тридцать лет решения по вопросам безопасности Германии и оснащения бундесвера (Вооруженные силы ФРГ — прим. ТАСС) принимались на фоне мира в Европе. Теперь главным вопросом будет то, каким угрозам мы и наши союзники должны противостоять в Европе, прежде всего со стороны России», — пишет канцлер.

По его словам, к таким угрозам можно отнести «потенциальное нападение на территорию союзников, кибервойны и даже небольшую возможность применения ядерного оружия».