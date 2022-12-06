Российского посла в Оттаве вызвали в МИД Канады из-за его слов о голодоморе
09:05 06.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД Канады вызвал российского посла из-за его слов о голодоморе. Олег Степанов сообщил, что директор департамента по европейским делам Майкл Бонсер выразил несогласие Оттавы с позицией диппредставительства РФ.
По словам посла, ранее он донёс до канадской стороны, что Россия настаивает на том, что жертвами голода в 1930-х годах стали не только украинцы, но и жители других республик Советского Союза.
Канада отстаивает позицию украинской общины, которая обвиняет Россию в организации голодомора только на Украине. Степанов назвал это тотальным бесчеловечным отрицанием исторических фактов и пообещал «доносить историческую правду в Канаде, нравится это кому-то или нет». Говорит Москва
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