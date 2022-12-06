Швеция и Финляндия все еще не выполнили обязательства для вступления в НАТО — МО Турции

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция ратифицирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО только после выполнения взятых этими странами обязательств, чего до сих пор не произошло. Об этом сообщил во вторник журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Есть обязательства, подписанные Швецией и Финляндией. Мы подчеркиваем, что эти обязательства должны быть выполнены. Мы подчеркиваем, что этот меморандум — не конец, а начало [процесса вступления стран в НАТО]. После выполнения этих обязательств парламент примет свое решение. Мы внимательно следим за ситуацией в Швеции и Финляндии. Мы с сожалением отмечаем, что в этих странах все еще продолжаются провокационные действия. Мы ожидаем, что и Швеция, и Финляндия предпримут конкретные шаги», — подчеркнул он.