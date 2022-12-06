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Осужденного в Британии немецкого теннисиста Бориса Беккера депортируют в Германию — СМИ

13:20 06.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший чемпион мира по теннису немец Борис Беккер, отбывающий наказание в Великобритании за долги, будет депортирован в Германию на следующей неделе. Об этом во вторник сообщила газета «Дейли телеграф».

Подобное решение принято в соответствии с программой британского МВД, целью которой является экономия средств налогоплательщиков, направляемых на содержание в пенитенциарных учреждениях иностранцев. «Любой иностранный гражданин, осужденный за преступление и приговоренный к тюремному заключению, подлежит депортации при первой же возможности», — приводит издание слова представителя британского МВД.

Так, в 2021 году таким образом из Соединенного Королевства были депортированы 1 136 осужденных.

В апреле Лондонский суд приговорил Беккера к 2,5 года тюрьмы за сокрытие информации о финансовых активах с целью избежать уплаты долгов. Он был признан банкротом в 2017 году. Как выяснилось, спортсмен утаил от властей и кредиторов сведения о недвижимости стоимостью в 1 млн фунтов (1,2 млн долларов по текущему курсу), полученном им крупном банковском займе, а также приобретенном ранее пакете акций. В 2002 году Беккер уже был условно осужден в Германии на 2 года за уклонение от уплаты налогов.

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