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Австрия выступает против присоединения Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне — канцлер

17:32 06.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия выступает против включения Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону, сначала необходимо прояснить связанные с нелегальной миграцией вопросы безопасности. Об этом заявил во вторник канцлер Австрии Карл Нехаммер на полях саммита ЕС — Западные Балканы в Тиране.

«На данный момент Австрия не согласна на расширение [Шенгенской зоны с включением в нее] Болгарии и Румынии. <…> У нас в Австрии 75 тыс. незарегистрированных нелегальных мигрантов, то есть они пересекли внешние границы Евросоюза и оказались в стране, не имеющей выхода к морю. Сначала нужно прояснить этот вопрос безопасности», — сказал канцлер.

По словам Нехаммера, речь идет о безопасности всего Европейского союза. Его выступление транслировалось на сайте Совета ЕС.

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