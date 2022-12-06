Папа Римский объяснил слова о бурятах и чеченцах «фигурой речи» — глава союза староверов
18:40 06.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск утверждает, что его слова о жестокости бурят и чеченцев были неверно истолкованы и являются только «фигурой речи». Об этом заявил ТАСС во вторник председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на полученное им письмо понтифика.
«Он сказал, что его слова извратили, что он, наоборот, защищал русскую культуру, говорил о том, что русская культура является неотъемлемой частью европейской культуры. Когда он упомянул бурят и чеченцев, это была фигура речи, где он просто хотел сказать, что даже украинцы не обвиняют русских в жестокости. Совершенно противоположное значение его слов в итоге распространилось», — сказал Севастьянов.
По его словам, понтифик также отметил, что Россия является «неотъемлемой частью» Европы, которая без нее неполноценна. «Папа подчеркнул и подтвердил, что русский народ является великим народом, взаимосвязанным с Европой, в России такая же миролюбивая гуманистическая культура. То есть нельзя ее демонизировать, нельзя говорить, что русские — жестокий народ. Потому что это такой же европейский народ», — заключил собеседник агентства.
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