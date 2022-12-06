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РФ могли бы «порвать на части», если бы не ее стратегический ядерный арсенал — Медведев

20:40 06.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россию могли бы «порвать на части», если бы не наличие у нее стратегического ядерного арсенала, который удерживает горячие головы от принятия антироссийских решений. Об этом во вторник заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Если бы не стратегический ядерный арсенал, нас бы порвали на части. <…> Это удерживает наиболее горячие головы, особенно в недружественных нам альянсах, от принятия антироссийских решений», — сказал он на встрече с активистами «Молодой гвардии „Единой России“ и „Волонтерской роты „Боевого братства“, приуроченной к Дню добровольца.

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