Американский сенатор призвал Вашингтон нарастить военную помощь Тайваню вместо Киева

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули призвал администрацию США не концентрировать поставки вооружений на Киеве и вместо этого нарастить военную помощь Тайваню. Об этом во вторник сообщила газета «Политико», в распоряжении которой оказалось письмо Хоули к госсекретарю США Энтони Блинкену.

«Мы должно четко понимать: с точки зрения национальных интересов Тайвань важнее для США, чем Украина, — говорится в документе. — Перед лицом реальной и все возрастающей угрозы со стороны Китая мы должны ускорить передачу Тайваню вооружения, которое необходимо ему для защиты», — пишет Хоули, требуя поставить острову противотанковые ракетные комплексы Javelin («Джавелин»), реактивные системы залпового огня HIMARS («Хаймарс») и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger («Стингер»).

«Поставки американского оружия на Украину снижают наши возможности предотвратить войну в Азии путем передачи Тайваню вооружения», — пишет он. Сенатор напомнил, что, по данным газеты «Уолл-стрит джорнэл», США не выполнили обязательства по поставкам оружия острову на 18,7 млрд долларов. Краткосрочные задачи по поддержке Киева идут вразрез с долгосрочной необходимостью сдерживать КНР, считает он.

Хоули также полагает, что США не следует поддерживать курс на возможное вступление Украины в НАТО.