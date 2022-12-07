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Хаменеи призвал к возрождению исламской революционной культуры в Иране

09:05 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил во вторник о необходимости переустройства культурного уклада страны в духе традиций исламской революции 1979 года. Об этом сообщило агентство ИРНА.

«Необходимо сформировать общественное движение, которое будет вести борьбу с неправильными культурными интерпретациями в различных областях, которые появились в последнее время», — сказал Хаменеи на встрече с членами Высшего совета культурной революции. Он напомнил, что «исламская революция 1979 года, проходившая под лидерством имама Хомейни, изменила ложные представления, которые доминировали в умах людей». В результате, по его словам, «был остановлен пагубный процесс вестернизации общества».

«На смену духу эгоизма и славы, царившему в обществе, пришла революционная доктрина жертвенности и бескорыстия, которая может быть снова возрождена в Иране при активной роли молодежи», — заявил аятолла.

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