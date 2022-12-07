Вице-президента Аргентины Кристину Киршнер суд приговорил к 6 годам тюрьмы

10:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Суд приговорил вице-президента Аргентины Кристину Киршнер к 6 годам тюрьмы. Её признали виновной в «мошенническом управлении». В августе прокуратура потребовала назначить политику наказание в виде 12 лет тюрьмы по обвинению в коррупции при реализации инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус. Сроки заключения также получили предприниматель Ласаро Баес и несколько экс-чиновников.

Сторона обвинения утверждает, что Киршнер, которая была президентом Аргентины с 2007 по 2015 годы, якобы способствовала тому, чтобы большинство контрактов при строительстве получали компании вышеназванного бизнесмена.

Сама экс-глава республики считает себя жертвой политического преследования и назвала суд расстрельной командой. Политик неоднократно заявляла о своей невиновности. Говорит Москва