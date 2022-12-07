0
0
16
НОВОСТИ

Вице-президента Аргентины Кристину Киршнер суд приговорил к 6 годам тюрьмы

10:00 07.12.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Суд приговорил вице-президента Аргентины Кристину Киршнер к 6 годам тюрьмы. Её признали виновной в «мошенническом управлении». В августе прокуратура потребовала назначить политику наказание в виде 12 лет тюрьмы по обвинению в коррупции при реализации инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус. Сроки заключения также получили предприниматель Ласаро Баес и несколько экс-чиновников.

Сторона обвинения утверждает, что Киршнер, которая была президентом Аргентины с 2007 по 2015 годы, якобы способствовала тому, чтобы большинство контрактов при строительстве получали компании вышеназванного бизнесмена.

Сама экс-глава республики считает себя жертвой политического преследования и назвала суд расстрельной командой. Политик неоднократно заявляла о своей невиновности.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 07.12.2022
В Мариуполь вернулось большое число жителей, уехавших ранее из-за боев — Пушилин
0
83
09:20 07.12.2022
ВСУ в Артемовске получили подкрепление для восполнения потерь — Марочко
0
105
09:05 07.12.2022
Хаменеи призвал к возрождению исламской революционной культуры в Иране
0
120
09:00 07.12.2022
Проект оборонного бюджета США предусматривает исключение России из G20
0
128
22:40 06.12.2022
Американский сенатор призвал Вашингтон нарастить военную помощь Тайваню вместо Киева
0
509
22:00 06.12.2022
Украина с февраля направила на военные нужды $30 млрд — премьер
0
471
21:20 06.12.2022
Отказ Сербии от введения санкций против РФ является фактом, нравится это или нет — Вучич
0
530
20:40 06.12.2022
РФ могли бы «порвать на части», если бы не ее стратегический ядерный арсенал — Медведев
0
569
20:00 06.12.2022
Ливийский фельдмаршал Хафтар призвал контролирующих Триполи ополченцев сложить оружие
0
533
19:20 06.12.2022
Косовская полиция осуществила захват здания муниципалитета на севере Косова
0
557

Возврат к списку