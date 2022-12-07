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Дума приняла закон об установлении МРОТ в 2023 году на уровне 16 242 рубля

13:05 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, заключительном чтении правительственный законопроект об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 16 242 рубля.

Как отмечается в пояснительных материалах, «исходя из устанавливаемой величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на 2023 год 15 669 рублей с ростом на 3,3% к предыдущему году МРОТ с 1 января 2023 года предлагается установить в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году».

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