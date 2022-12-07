Медработникам первичного звена назначены дополнительные выплаты

18:15 Источник: Интерфакс

Дополнительные выплаты в размере от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей будут назначены медицинским работникам первичного звена здравоохранения с 1 января 2023 года, сообщил президент России Владимир Путин.

"Начать, конечно, нужно с первичного звена здравоохранения, вот с января следующего года я просил правительство начать дополнительные выплаты медикам, работающим в этом первичном звене здравоохранения, в центральных районных больницах, в районных больницах, и в системе скорой медицинской помощи. Дополнительные выплаты от 4,5 до 18, 5 тыс. рублей в зависимости от, конечно, того, чем занимается медицинский работник, от должности, какие функции выполняет", - сказал Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека в среду.