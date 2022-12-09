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В ФРГ не исключили краткосрочных отключений электричества зимой — Bild

11:32 09.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ограниченные по времени отключения электричества в Германии этой зимой «нельзя полностью исключать». Об этом сообщила в пятницу газета «Бильд», в распоряжении которой оказался доклад, подготовленный в начале декабря для правительства федеральной земли Баден-Вюртемберг.

В теории от сети могут быть отключены на срок до полутора часов крупные предприятия, потребляющие много энергии, а также отдельные городские районы, пишет газета. В документе говорится, что если это и произойдет, то процесс будет контролируемым — делаться это будет для того, чтобы «стабилизировать энергосеть»

В ФРГ уже на протяжении нескольких месяцев рассматриваются самые разные сценарии на предстоящую зиму. Самый распространенный сводится к тому, что серьезных перебоев удастся избежать. Уверенность в этом неоднократно выражал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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