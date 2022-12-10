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НОВОСТИ

Санкции против РФ не препятствуют работе дипмиссий - МИД Швейцарии

23:35 09.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швейцария проявляет максимально возможную гибкость при рассмотрении заявок о посещении страны делегациями РФ, она считает, что швейцарские санкции против России не создают препятствий для работы дипломатических миссий. Об этом заявил в пятницу ТАСС официальный представитель внешнеполитического ведомства Пьер Ален Эльчингер в ответ на критику со стороны главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес антироссийских санкционных мер Швейцарии, приведших к логистическим проблемам для Женевы.

«Швейцария никогда не принимала мер принуждения в отношении дипломатических представительств России», — сказал Эльчингер. «Что касается санкций в отношении России, то они не препятствуют функционированию дипломатических миссий», — утверждал он. По словам официального представителя, «Швейцария очень серьезно относится и прилагает усилия для того, чтобы все официальные делегации могли приезжать в Женеву для работы в наилучших условиях, это относится и к российским делегациям». «Российские просьбы о въезде рассматриваются со всей возможной гибкостью в рамках действующего законодательства», — заверил Эльчингер.

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