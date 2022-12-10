Турецкая армия ликвидировала свыше 360 террористов на севере Ирака и Сирии — Минобороны
09:00 10.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турецкая армия ликвидировала в Ираке и Сирии 364 террориста в ходе операции «Коготь-меч», начатой 19 ноября. Об этом сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар в парламенте при обсуждении бюджета военного ведомства. Его слова приводит в субботу газета «Миллиет».
Министр назвал операцию «Коготь-меч» самой масштабной за последние годы. По его словам, в результате ударов с воздуха и земли уничтожены места базирования боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), которая объявлена в Турции террористической организацией, их склады и укрытия.
Операция была начата в ответ на теракт, совершенный в Стамбуле 13 ноября, в результате которого шесть человек погибли и свыше 80 получили ранения.
По словам главы Минобороны, с начала года в стране ликвидированы порядка 4 тысяч курдских боевиков. С июля 2015 года в Турции, на севере Ирака и Сирии в результате проведенных армией операций уничтожены свыше 37 тысяч террористов, сообщил Акар.
Анкара считает РПК одной из основных угроз национальной безопасности. Конфликт с ней продолжается с 1984 года.
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