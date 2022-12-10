ФРГ и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса — Володин

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия и Франция должны выплатить жителям Донбасса компенсации после заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о намеренном неисполнении Минских соглашений. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу.

«После признания Меркель Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Им придется выплатить компенсации жителям Донбасса за 8 лет геноцида и нанесенного ущерба. Но это только начало», — написал Володин в соцсети в субботу.