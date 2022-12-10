0
0
1
НОВОСТИ

ФРГ и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса — Володин

10:00 10.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия и Франция должны выплатить жителям Донбасса компенсации после заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о намеренном неисполнении Минских соглашений. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу.

«После признания Меркель Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Им придется выплатить компенсации жителям Донбасса за 8 лет геноцида и нанесенного ущерба. Но это только начало», — написал Володин в соцсети в субботу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 10.12.2022
Япония хочет разместить гиперзвуковое оружие на Хоккайдо — ТВ
0
83
09:00 10.12.2022
Турецкая армия ликвидировала свыше 360 террористов на севере Ирака и Сирии — Минобороны
0
119
08:50 10.12.2022
Атаковавшие аэродромы Дягилево и Энгельс БПЛА наводились системой GPS США — Небензя
0
164
08:40 10.12.2022
Столтенберг не исключает, что конфликт на Украине может перерасти в войну между РФ и НАТО
0
188
08:30 10.12.2022
США больше не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по территории РФ - The Times
0
180
23:35 09.12.2022
Санкции против РФ не препятствуют работе дипмиссий - МИД Швейцарии
0
522
21:02 09.12.2022
Сбербанк получил премию Cbonds Awards 2022 за инвестиционные продукты
0
520
21:00 09.12.2022
Россия ввела пошлины на ввоз ряда предметов личной гигиены из недружественных стран
0
806
20:40 09.12.2022
На позитив в отношениях между РФ и США даже намека нет - посол Антонов
0
648
20:15 09.12.2022
В ЕС склады с вакциной от COVID-19 оказались переполнены
0
543

Возврат к списку