Треть россиян брали кредиты за последние полгода - опрос
11:05 10.01.2023 Источник: Интерфакс
Треть россиян (33%) пользовались кредитами за последние шесть месяцев, чаще всех их брали сограждане в возрасте 35-44 лет (38%), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.
Результаты исследования, опубликованные во вторник на портале, показывают, чем выше доход, тем больше желания взять кредит: среди респондентов, зарабатывающих в месяц менее 50 тысяч рублей, таких было около трети (32%), среди сограждан с доходами 50 000 - 79 999 рублей эта доля составила по 36% респондентов соответственно.
В свою очередь, две трети россиян (67%) не брали кредиты за последние полгода, отмечают в SuperJob.ru.
НОВОСТИ
- 11:20 10.01.2023
- России важно иметь такие ВС, чтобы у ее противников не было даже мысли воевать — Патрушев
- 11:18 10.01.2023
- Сбер в декабре установил рекорд по выдаче ипотеки
- 11:00 10.01.2023
- РФ не будет работать с трейдерами, соблюдающими ценовой потолок по нефти — Минэнерго
- 10:32 10.01.2023
- Трамп надеется, что ФБР обыщет собственность Байдена в свете истории с документами
- 10:20 10.01.2023
- В ряде районов Якутии температура второй день опускается до 60 градусов мороза
- 10:05 10.01.2023
- КНР приостановила выдачу краткосрочных виз гражданам Южной Кореи в ответ на меры Сеула
- 10:00 10.01.2023
- Эстония готовит к концу января план конфискации российских активов — СМИ
- 09:32 10.01.2023
- Спикер Палаты представителей США выразил обеспокоенность ситуацией с документами Байдена
- 09:20 10.01.2023
- Российская нефть продавалась по $38 за баррель - Bloomberg
- 09:05 10.01.2023
- Мощнейшая вспышка на Солнце произошла 9 января
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать