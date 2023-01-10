Треть россиян брали кредиты за последние полгода - опрос

11:05 Источник: Интерфакс

Треть россиян (33%) пользовались кредитами за последние шесть месяцев, чаще всех их брали сограждане в возрасте 35-44 лет (38%), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные во вторник на портале, показывают, чем выше доход, тем больше желания взять кредит: среди респондентов, зарабатывающих в месяц менее 50 тысяч рублей, таких было около трети (32%), среди сограждан с доходами 50 000 - 79 999 рублей эта доля составила по 36% респондентов соответственно.

В свою очередь, две трети россиян (67%) не брали кредиты за последние полгода, отмечают в SuperJob.ru.