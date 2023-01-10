Армения не собирается говорить с РФ на языке ультиматумов — Пашинян

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не собирается разговаривать с РФ на языке ультиматумов в связи с необходимостью открытия Лачинского коридора. Об этом глава кабмина страны заявил на пресс-конференции.

«Не думаю, что мы должны говорить с нашими партнерами на языке ультиматумов. Все, что нам было сказать по этому вопросу, мы неоднократно заявляли и по большому счету добавить нечего», — сказал Пашинян.