Объем военной помощи Запада Украине с начала СВО почти сравнялся с оборонным бюджетом РФ
11:05 11.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зарубежные страны и международные организации с начала специальной военной операции России на Украине оказали Киеву помощь на общую сумму более 150,8 млрд долларов. Почти треть — 48,5 млрд — пошла на украинские военные нужды, следует из подсчетов ТАСС на основе официальных заявлений властей государств-доноров и данных СМИ.
Таким образом, общий объем западной помощи Украине с начала СВО в 2,7 раза превысил ее бюджет на 2022 год (55,5 млрд долларов). А только военная помощь Киеву составляет уже около 95% от оборонных расходов России за прошлый год (51,1 млрд долларов).
Как подчеркивал ранее президент РФ Владимир Путин, сегодня против России «активно используются военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО». Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что Москва ведет бои не столько с украинскими военными, сколько с «коллективным Западом».
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