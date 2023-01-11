Повстанцы Тыграя передали свое тяжелое вооружение правительственным силам Эфиопии
11:32 11.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Повстанцы из эфиопского штата Тыграй передали имевшееся у них тяжелое вооружение федеральным силам, что предусмотрено подписанным в минувшем ноябре соглашением о прекращении боевых действий на севере Эфиопии. Об этом сообщил в среду член исполнительного комитета Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и его официальный представитель Гетачев Реда.
«Тыграй передал тяжелое вооружение в рамках своих обязательств по выполнению ноябрьского соглашения, — отметил он в „Твиттере“. — Группа мониторинга проверила факт передачи и подтвердила его». Реда подчеркнул, что данный шаг повстанцев призван послужить ускорению реализации всех положений соглашения.
В свою очередь имеющий связи с повстанцами телеканал «Тыграй-ТВ» показал сюжет, на котором представитель командования сил Тыграя передает федеральным силам артиллерийские орудия, крупнокалиберные минометы, армейские грузовики. Церемония передачи состоялась в городе Агула на севере Тыграя.
Федеральные власти Эфиопии и повстанцы Тыграя под эгидой Африканского союза подписали 2 ноября 2022 года соглашение о прекращении боевых действий на севере страны, которые продолжались два года. Договоренности подтверждают суверенитет и территориальную целостность республики, а также предусматривают скоординированное разоружение сторон, восстановление правопорядка и беспрепятственный доступ населения к гуманитарной помощи.
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