Церковь Англии выделит $120 млн в качестве компенсации за причастность к работорговле — FT
12:20 11.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Церковь Англии опубликовала результаты исторического исследования о связях ее структур с трансатлантической работорговлей и объявила о выделении 100 млн фунтов стерлингов (более 120 млн долларов) в течение 9 лет для исправления «ошибок прошлого». Об этом сообщила в среду газета «Файнэншл таймс» (Financial Times, FT) со ссылкой на официальные заявления религиозной организации.
«Я глубоко сожалею об этих связях», — заявил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Предполагается, что большая часть выделенных средств будет направлена в новый инвестиционный фонд, призванный обеспечить «более справедливое будущее» для «сообществ, в прошлом пострадавших от рабства». Кроме того, церковь профинансирует продолжение исследований об истории работорговли и проведение тематических выставок. Религиозная организация пообещала также активнее бороться с рабством и нарушениями прав человека в современном мире.
Государственная христианская церковь Англии впервые признала свои исторические связи с работорговлей в 2020 году. Тогда она принесла извинения за то, что в прошлом некоторые из ее приходских священников и епископов владели плантациями, на которых работали невольники.
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