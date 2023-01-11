МО РФ сообщило о ликвидации четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ
14:12 11.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска в ходе спецоперации ликвидировали диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике и районе Серебрянского лесничества. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районах населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — сказал он.
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