МО РФ сообщило о ликвидации четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска в ходе спецоперации ликвидировали диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике и районе Серебрянского лесничества. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — сказал он.