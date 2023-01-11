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Премьер Бельгии обвинил США в агрессивном использовании закона о снижении инфляции — FT

15:12 11.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо обвинил США в агрессивном использовании закона о снижении инфляции (IRA). Об этом в среду сообщила газета «Файнэншл таймс».

Американцы «весьма агрессивно используют IRA для привлечения инвестиций», приводит издание слова бельгийского премьера. По его мнению, Соединенные Штаты переманивают европейские компании на другую сторону Атлантики, обещая поддержку в соответствии с законом о снижении инфляции. Как полагает Де Кроо, в США «были очень хорошо осведомлены о том, какое воздействие это окажет [на Европу]». Политик добавил, что единственный ответ на этот «несправедливый» закон — введение аналогичных субсидий со стороны Европейского союза.

Принятый летом в США закон о снижении инфляции предоставляет щедрые субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования при условии, что они выпущены в Соединенных Штатах. По мнению европейских лидеров, данный закон может привести к новой трансатлантической коммерческой войне.

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