Италия намерена через свои порты открыть коридор для Украины

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Италия рассматривает свои порты в Венеции и Триесте в качестве объектов транспортной логистики для Украины. Об этом сообщил в опубликованном в пятницу в газете «Мессаджеро» интервью министр по делам предприятий и продукции «сделано в Италии» Адольфо Урсо, который накануне в качестве первого представителя нового правительства Италии побывал в Киеве вместе с главой ассоциации промышленников «Конфиндустрия» (Confindustria) Карло Бономи.

«Мы сможем что-то сделать, пока не произойдет полного восстановления морских коридоров [Украины]. С нашей стороны есть обязательство сотрудничать по Международному транспортному коридору номер пять из Киева в северо-восточную Италию, так что порты Триеста и Венеции неким образом станут их портами», — сказал Урсо. Международный транспортный коридор номер пять первоначально задумывался из Триеста через Словению, Венгрию, Словакию и до западной части Украины. Почти 20 лет назад задумывалось продлить его еще по трем направлениям — через России вплоть до Китая, Ирана и Индии.