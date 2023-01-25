Киссинджер считает, что РФ после конфликта на Украине останется в европейском поле
12:05 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что когда закончится конфликт на Украине, «Россия должна быть включена в европейское поле».
«Знаю, что сейчас это кажется не вполне реальным, но думаю, что будущее будет именно таким», — сказал политик в опубликованном в среду в газете «Стампа» интервью-воспоминании о выдающемся итальянском промышленнике Джанни Аньелли (1921-2003), с которым он был хорошо знаком. «У Джанни (исторический глава автоконцерна FIAT (ФИАТ) — прим. ТАСС) были интересы в советской России, и он думал, что Россия в полном смысле является частью Европы», — сказал Киссинджер, вспомнив, что бывал в СССР с Аньелли. «Проблема отношений России и Европы определяется тем, что Россия всегда восхищалась Европой, ее культурной моделью, но одновременно была всегда напугана Европой и Западом в целом, поскольку неоднократно подвергалась его вторжениям. Россия так и не решила окончательно, как жить — в надежде или страхе. Я, тем не менее, думаю, что когда закончится конфликт на Украине, Россия, без сомнения, должна быть включена в европейское поле. Думаю, что Джанни сказал бы то же самое», — считает Киссинджер.
«Джанни думал тогда и, наверняка, считал бы и сейчас, что любая страна влияет на другие. Очень важно никогда не обрывать диалог, не допуская, чтобы какая-либо страна, даже если вовлечена в конфликт, не имела уверенности, что ее смогут вновь относить к стану хороших», — добавил Киссинджер.
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