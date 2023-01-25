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Турция не рассматривает вариант выхода из НАТО — партия Эрдогана

14:00 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Анкара не рассматривает возможность выхода из состава Североатлантического альянса. Об этом заявил в среду Омер Челик — пресс-секретарь Партии справедливости и развития (ПСР), председателем которой является президент Турции Тайип Эрдоган.

«Мы сталкиваемся с такими вещами на каждых выборах (призывы исключить Турцию из НАТО — прим. ТАСС). Это не те вещи, по поводу которых мы будем переживать. Слова тех, кто говорит о необходимости исключить Турцию из НАТО, неразумны. Об этом не может быть и речи. Мы являемся одной из стран — основательниц НАТО. Они не имеют права говорить об этом. То, о чем они говорят, было бы роскошью для НАТО», — сказал он в интервью телеканалу «Си-эн-эн тюрк».

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