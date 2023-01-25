Немецких «Леопардов» ждет та же участь, что и «Тигров» с «Пантерами» в годы ВОВ – Глава МВД РФ
18:14 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отметил министр, потомки освободителей мира от фашизма сохраняют историческую память о преступлениях гитлеровцев и их приспешников — бандеровцев — на Украине. «Они прекрасно сохраняют в сознании современного поколения вид горящих на русских землях немецких „Тигров“ и „Пантер“. Запомнят они и сожженные современные „Леопарды“, — сказал Колокольцев.
НОВОСТИ
- 17:40 25.01.2023
- Заявления Бербок о танках подтверждают заранее спланированную против России войну — МИД РФ
- 17:30 25.01.2023
- Мурманский морской рыбный порт вложит в развитие в 2023 году почти миллиард рублей
- 17:25 25.01.2023
- МГУ выбрал сервис SberJazz для организации дистанционного обучения
- 17:12 25.01.2023
- Шольц категорически исключил бесполетную зону над Украиной, отправку войск или самолетов
- 17:00 25.01.2023
- Мосгорсуд по иску Минюста ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу
- 16:32 25.01.2023
- На саммите БРИКС обсудят создание собственной валюты объединения — Лавров
- 16:12 25.01.2023
- Американские войска в Германии юридически и фактически остаются оккупационными — Путин
- 16:00 25.01.2023
- Путин согласен с идеей перенести День молодежи в РФ на последнюю субботу июня
- 15:32 25.01.2023
- Путин пользуется «правильным» компьютером — Песков
- 15:12 25.01.2023
- Росфинмониторинг внес Илью Пономарева в перечень экстремистов и террористов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать