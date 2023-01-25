Немецких «Леопардов» ждет та же участь, что и «Тигров» с «Пантерами» в годы ВОВ – Глава МВД РФ

18:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Современные танки «Леопард», поставленные на Украину, будут уничтожены так же, как были уничтожены на русских землях немецкие танки «Тигры» и «Пантеры» в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил в среду глава МВД России Владимир Колокольцев на пленарном заседании XXXI Международных Рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».

Как отметил министр, потомки освободителей мира от фашизма сохраняют историческую память о преступлениях гитлеровцев и их приспешников — бандеровцев — на Украине. «Они прекрасно сохраняют в сознании современного поколения вид горящих на русских землях немецких „Тигров“ и „Пантер“. Запомнят они и сожженные современные „Леопарды“, — сказал Колокольцев.