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НОВОСТИ

Немецких «Леопардов» ждет та же участь, что и «Тигров» с «Пантерами» в годы ВОВ – Глава МВД РФ

18:14 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Современные танки «Леопард», поставленные на Украину, будут уничтожены так же, как были уничтожены на русских землях немецкие танки «Тигры» и «Пантеры» в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил в среду глава МВД России Владимир Колокольцев на пленарном заседании XXXI Международных Рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».

Как отметил министр, потомки освободителей мира от фашизма сохраняют историческую память о преступлениях гитлеровцев и их приспешников — бандеровцев — на Украине. «Они прекрасно сохраняют в сознании современного поколения вид горящих на русских землях немецких „Тигров“ и „Пантер“. Запомнят они и сожженные современные „Леопарды“, — сказал Колокольцев.

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