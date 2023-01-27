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Суд приговорил экс-схимонаха Сергия к 5,5 года колонии по второму уголовному делу

13:00 27.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бабушкинский суд Москвы в пятницу приговорил бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) к 5,5 года колонии по делу о разжигании ненависти, его помощник Всеволод Могучев получил 5 лет лишения свободы. С учетом первого приговора Романов получил 7 лет колонии общего режима, сообщили ТАСС в суде.

«Суд признал виновными Романова и Могучева по п. „в“ ч. 2 ст. 282 УК РФ („Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии в составе организованной группы“). Могучев приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. С учетом первого приговора Романов приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказали в суде.

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