В Гааге более 200 человек задержаны в ходе акции протеста
20:30 28.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Акция была организована движением Extinction Rebellion («Восстание против вымирания»). По данным блюстителей порядка, «задержаны сотни людей». Их точное количество не уточняется, однако «речь идет не менее чем о 200 активистах», утверждает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК) со ссылкой на полицию.
Участие в демонстрации, как утверждает телеканал, приняли тысячи людей. Протестующие перекрыли одну из основных трасс в Гааге, соединяющую город в том числе с Амстердамом, Роттердамом и Утрехтом. Ранее полиция и мэрия просили демонстрантов не подвергать опасности дорожное движение, однако эти призывы были по большей части проигнорированы. Изначально блюстители порядка просто вывозили активистов с места демонстрации, однако затем начали проводить задержания. Extinction Rebellion утверждает, что в участки доставлены не менее 500 человек.
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