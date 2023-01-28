В Гааге более 200 человек задержаны в ходе акции протеста

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Голландская полиция задержала в субботу более 200 человек в ходе демонстрации в Гааге против выделения правительством субсидий на добычу полезных ископаемых, таких как нефть, газ и уголь. Об этом сообщили в правоохранительных органах страны.



Акция была организована движением Extinction Rebellion («Восстание против вымирания»). По данным блюстителей порядка, «задержаны сотни людей». Их точное количество не уточняется, однако «речь идет не менее чем о 200 активистах», утверждает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК) со ссылкой на полицию.



Участие в демонстрации, как утверждает телеканал, приняли тысячи людей. Протестующие перекрыли одну из основных трасс в Гааге, соединяющую город в том числе с Амстердамом, Роттердамом и Утрехтом. Ранее полиция и мэрия просили демонстрантов не подвергать опасности дорожное движение, однако эти призывы были по большей части проигнорированы. Изначально блюстители порядка просто вывозили активистов с места демонстрации, однако затем начали проводить задержания. Extinction Rebellion утверждает, что в участки доставлены не менее 500 человек.



