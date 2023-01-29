Канцлеру ФРГ пришлось оправдываться за слова главы МИД о "войне с Россией"

11:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал не допустить эскалации между Россией и НАТО, по его словам, это является целью всех в правительстве Германии. Об этом глава кабмина Германии заявил в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газете «Тагесшпигель».

«Прямого участия какой-либо страны НАТО в этой войне нет. Этого не будет», — заявил он. «Канцлер Германии, принявший присягу и серьезно относящийся к этому, должен сделать все, чтобы война России против Украины не превратилась в войну между Россией и НАТО», — добавил глава кабмина.

По его словам, он «не допустит такой эскалации», и в правительстве ФРГ эту позицию разделяют все до единого. «Министр иностранных дел [Анналена Бербок] тоже так считает», — сказал Шольц.

Таким образом канцлер прокомментировал ее недавнюю фразу о том, что страны Европы «ведут войну против России, а не друг против друга».