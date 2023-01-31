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МВФ ожидает сокращения темпов роста ВВП США до 1,4% в этом году и до 1% в 2024-м

10:20 31.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что ВВП США в 2023 году увеличится на 1,4%, в 2024 году темпы роста прогнозируются на уровне 1%. Об этом говорится в опубликованном в понедельник январском обновлении к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Фонд улучшил прогноз по росту ВВП США в текущем году на 0,4 процентного пункта (п. п.) по сравнению со своими октябрьскими оценками, однако ухудшил прогноз на следующий год на 0,2 п. п. «В США [экономический] рост, как ожидается, снизится с 2% в 2022 году до 1,4% в 2023 году и до 1% в 2024 году», — говорится в документе.

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