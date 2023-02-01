Россия и Польша приняли самое большое число беженцев с Украины - ООН

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в среду сообщило, что с начала специальной военной операции РФ в страны Европы прибыли в общей сложности 8 046 560 беженцев с Украины. Согласно имеющимся в УВКБ сведениям, за последнюю неделю их число выросло на 49 987.

Как отмечают в управлении, больше всего беженцев с 24 февраля 2022 года по 31 января 2023 года приняла Россия — 2 852 395. Далее следуют Польша (1 563 386), Германия (1 055 323), Чехия (486 133), Италия (169 306), Испания (161 012), Великобритания (158 800), Болгария (151 712), Франция (118 994), Румыния (110 901), Молдавия (108 824) и Словакия (107 199). В остальных государствах это число не превышает 100 тыс. В национальные программы временной защиты и поддержки включены 4 823 326 беженцев.

По данным УВКБ, в целом после 24 февраля с Украины в соседние страны прибыли 18 159 214 человек. При этом 9 951 742 человека пересекли границу в обратном направлении.