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Шольц известен способностью менять позицию — Лавров об отказе ФРГ посылать самолеты Киеву

12:20 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, пообещавший не поставлять истребители Украине, известен способностью быстро менять свою позицию. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью тележурналисту Дмитрию Киселеву.

«Вот эта эскалация как снежный ком. Начиналось это все с каких-то касок для военнослужащих Украины, затем появилось стрелковое оружие, сейчас уже говорят вовсю о самолетах. Шольц клянется, что никогда этого не будет, но Шольц тоже известен способностью менять свою позицию достаточно быстро», — сказал министр.

«Потом он там далеко не один. Вот он заявил, что НАТО никогда не будет воевать против России, а его министр иностранных дел госпожа [Анналена] Бербок сказала: а мы уже воюем против России и все дружно это делаем», — указал Лавров.

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