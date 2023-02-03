Государство финансирует науку в РФ на 75-80%, остальное вкладывает бизнес — Чернышенко

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государство финансирует научные исследования в России на 75-80%, оставшиеся 20-25% — бизнес. Во всем мире пропорция обратная, сообщил в пятницу в ходе рабочей поездки в Белгородскую область заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Во всем мире пропорция в научных исследованиях частного финансирования и государственного: примерно 70% — это бизнес, примерно 30% — государство. В России — знаете, какая пропорция? Обратная, то есть 20-25% — это бизнес финансирует науку, а остальное — государство», — сказал Чернышенко.