США намерено обостряют конфликт, поставляя на Украину все более мощное оружие - посол РФ
09:40 04.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вашингтон не видит границ в стремлении нанести России стратегическое поражение. Передача киевскому режиму все более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США. Администрация поставила на „украинскую карту“ практически все: собственный международный авторитет, деньги американских налогоплательщиков и жизни украинских солдат. Такими темпами Соединенные Штаты могут дойти до абсолютного безумства, как, например, предоставление республике истребителей», — подчеркнул дипломат, слова которого приводит пресс-служба российской дипмиссии.
«Вашингтон де-факто науськивает своих подопечных атаковать российские регионы. Причем для нас нет никакого различия, когда мы говорим о вероятном нападении киевских преступников на Запорожскую или Брянскую области, Крым или Смоленщину. Все земли, вошедшие в состав России по воле их жителей, — это наша Родина, которую мы будем защищать всеми силами», — заявил посол. «Глубочайшее чувство патриотизма многонационального российского народа, мужество военных и всех тех, кто помогает армии в тылу, уже стали залогом наших побед. Именно поэтому любые попытки нанести урон Российской Федерации обречены на провал. Чем скорее в США это осознают, тем быстрее закончится нынешний конфликт», — добавил глава российский дипмиссии.
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